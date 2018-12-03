Черышев восстановился после травмы и тренируется вместе с основой "Валенсии"

Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев полностью восстановился после травмы, которую он получил 20 октября в игре с "Леганесом". Из-за нее футболист не смог помочь национальной команде в решающем матче Лиги наций против шведов.

В официальном Twitter "летучих мышей" было опубликовано видео с тренировкой россиянина. Напомним, что в нынешнем сезоне Черышев провел лишь восемь матчей в чемпионате Испании, забив один мяч и отдав одну голевую передачу.

В настоящий момент "Валенсия" занимает 14-е место в Примере с 17 набранными баллами после 14 игр.