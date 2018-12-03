В недостроенном доме на юге Москвы обнаружили два скелета

На юге Москвы рабочие при выполнении ремонтных работ в недостроенном доме на Бирюлевской улице обнаружили скелеты двух человек.

По предварительным данным, люди были похоронены 20-25 лет назад. Сейчас следователи выясняют причины их смерти, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

"В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.