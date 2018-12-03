3 декабря 201816:06
С дефиле - в реанимацию: в Москве пытаются спасти близняшек с анорексией
В Москва врачи пытаются спасти близняшек, которые страдают тяжелой формой анорексии.
14-летние Даша и Маша хотели стать моделями. В модельном агентстве сказали, что им необходимо сбросить вес так, чтобы было видно скулы. Девочки начали стремительно худеть. В итоге их вес упал до критического уровня: одна из девочек похудела до 36 килограммов, вторая – до 40.
Как сообщает "Москва 24", после модного дефиле отец увез Дашу и Машу в больницу. Сначала сестер пытались лечить в родном Липецке, но через месяц было решено перевести их в Москву, так как у столичных врачей больше опыта в лечении анорексии. Сейчас девочки находятся в реанимации.
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