С дефиле - в реанимацию: в Москве пытаются спасти близняшек с анорексией

В Москва врачи пытаются спасти близняшек, которые страдают тяжелой формой анорексии.

14-летние Даша и Маша хотели стать моделями. В модельном агентстве сказали, что им необходимо сбросить вес так, чтобы было видно скулы. Девочки начали стремительно худеть. В итоге их вес упал до критического уровня: одна из девочек похудела до 36 килограммов, вторая – до 40.

Как сообщает "Москва 24", после модного дефиле отец увез Дашу и Машу в больницу. Сначала сестер пытались лечить в родном Липецке, но через месяц было решено перевести их в Москву, так как у столичных врачей больше опыта в лечении анорексии. Сейчас девочки находятся в реанимации.