Мужчина застрелил бразильского экс-военного из его же пистолета. Видео

Отставной бразильский военный погиб в результате конфликта в кафе – инцидент, произошедший в ночь на минувшую субботу, 1 декабря, в городе Ирасемаполисе, расположенном в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны, попал в объектив камеры наблюдения.

Экс-капрал Зейнило да Силва Рамос, 37 лет от роду, пришел в бар, где у него возник конфликт с другим посетителем. В ходе скоротечной схватки оппонент выхватил пистолет, который был у да Силвы и открыл огонь на поражение после чего скрылся с места преступления вместе с "трофейным" оружием.

Как сообщают местные СМИ, медикам, прибывшим в заведение общепита, осталось только констатировать смерть пострадавшего, скончавшегося от нескольких пулевых ранений.

Полицейским пока не удалось найти стрелка и достоверно установить причины скоротечного противостояния, приведшего к гибели одного из его участников.

Известно, что покойный прослужил в рядах вооруженных сил семь лет и даже выполнял специальные задачи в составе бразильского контингента войск ООН в Гаити.