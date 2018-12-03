У кота Бегемота в музее Булгакова появился сменщик

У Бегемота появился напарник: на работу в музей Булгакова приняли еще одного черного кота. После того, как летом необычный сотрудник ненадолго пропал, стало ясно: у него слишком напряженный график. Бегемот устает от внимания посетителей, и ему необходим сменщик. Москвичи сами стали приводить кандидатов на эту ответственную должность. В итоге место дублера досталось коту по кличке Изюм.

"Когда Бегемот у нас пропал, посетители, узнавая эту новость, стали приносить очень большое количество черных котов. Каких-то мы пристроили в добрые руки, Изюм остался с нами", — рассказала сотрудник музея "Булгаковский дом" Евгения Кондратьева.

Изюм уже освоился в новом коллективе — даже Бегемот, который обычно не отличается доброжелательностью, хорошо принял коллегу. А вот к посетителям новичок пока выходит редко. Сотрудники музея считают, что он пока привыкает, но скоро начнет появляться в залах чаще.