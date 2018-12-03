УЕФА запретил проводить игры в регионах, где введено военное положение

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение запретить проводить матчи в тех регионах, где введено военное положение. Напомним, что в ноябре УЕФА перенес игру Лиги Европы между украинской "Ворсклой" и английским "Арсеналом" из Полтавы в Киев.

Также запрещено проводить матчи в тех местах, куда можно добраться лишь через регион, где действует военное положение.

Напомним, что 26 ноября Верховная рада Украины одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны после задержания украинских кораблей ВМС, которые пересекли границу России в Черном море.