КХЛ. "Барыс" победил "Металлург" в юбилейном матче Мозякина

Матчем в Астане между местным "Барысом" и магнитогорским "Металлургом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Форвард гостей Сергей Мозякин проводил 700-ю игру в КХЛ. Однако порадовать своего капитана одноклубники не смогли, уступив со счетом 2:3.

В составе победителей шайбы забросили Павел Акользин, Мэттью Фрэттин и Никита Михайлис. У проигравших отличились Роман Любимов и Ииро Пакаринен.

"Барыс" набрал 46 очков и занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. "Металлург" располагается строчкой выше с 49 баллами.