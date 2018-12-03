В Кабуле идет перестрелка рядом с дипломатическим кварталом

Рядом с дипломатическим кварталом в Кабуле идет перестрелка, погиб по меньшей мере один полицейский, передает ТАСС. Также сообщается о семи раненых – среди них один журналист.

Стрельба началась после того, как сотрудники сил безопасности окружили дом, из которого суд предписал выселить жильцов.