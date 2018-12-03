Сколько будет гореть Париж
Франция на пороге введения чрезвычайного положения. Протестное движение, захлестнувшее за две недели всю страну, никак не удаётся классифицировать. Одни не могут его обуздать, другие — возглавить.
Сотни тысяч французов то тут, то там стихийно выходят на демонстрации протеста, которые порой перерастают в бои с полицией и поджоги в центральных кварталах столицы.
У сегодняшних протестов во Франции есть одна черта, которая роднит их со сценариями так называемых “цветных революций”, и она же делает эти протесты особенными и ни на что не похожими для самих французов.
У этого движения нет лидера. По крайней мере, нет того, кто мог бы быть назначен ответственным за происходящее.
Уже две недели столкновения с полицией и беспорядки возникают то в одном, то в другом, а иногда и в нескольких местах сразу. Арестованы и задержанных уже сотни, пострадавших тысячи. И при этом президент Франции Эммануэль Макрон просит своего премьер-министра Эдуарда Филиппа встретиться с главами политических партий и представителями этого самого движения “жёлтых жилетов”, как их называют за отличительный знак демонстранта, носящего светоотражающие жилеты канареечного цвета.
В списке приглашённых — добрая половина лидеров оппозиции, уже выразивших согласие с позицией демонстрантов и то ли пытающихся возглавить стихийное движение, то ли желающих перетянуть на свою сторону симпатии примкнувших в демонстрантам французов.
Так или иначе, но руководство Франции видит возможность остановить протестную волну через влияние оппозиционных лидеров, тогда как сами лидеры это влияние пока лишь оспаривают между собой.
Ещё одна особенность — это объединяющий мотив. Поначалу толчком к протестам послужило недовольство французов, особенно тех, кто проживает в глубинке и трудится на полях, повышением цен на топливо. Именно этот повод власти сейчас рассматривают как основной, тогда как события последних дней показали, что организующая толпы идея уже ушла далеко вперёд.
Демонстранты не раз перекрывали скоростные платные магистрали, блокируя работу пунктов оплаты проезда и организуя бесплатное движение по дороге. Демонтаж барьеров на огромной парковке возле столичного парка "Диснейлэнд" и организация бесплатной стоянки для всех посетителей также демонстрируют, что возмущение населения распространяется уже не только на ценовую политику продавцов бензина, но и на общую систему взимания платежей с автовладельцев, действующую в стране.
Толпа требует диалога с властью, но в отсутствие явных лидеров среди "жёлтых жилетов" власти республики не понимают, с кем конкретно им вести переговоры.
Полицию сложно упрекнуть. Правоохранители действуют по своему сценарию. Наученные пресекать беспорядки и рассеивать агрессивную толпу, полицейские и спецназ пользуются силовыми методами, а это явно не то, на что рассчитывают демонстранты.
В результате возникают кровопролитные столкновения, есть пострадавшие с обеих сторон, а президент делает заявления, смысл которых не содержит ни слова о сути тех требований, которые озвучивают демонстранты.
Макрон уверяет французов в том, что они имеют право на протест, но он не потерпит насилия и беспорядков.
Но французы не просили у президента разрешения на демонстрации, равно как и не собирались они, судя по первым акциям протеста, связанным с перекрытием автодорог, устраивать погромы и поджоги.
Теперь же в рядах движения "жёлтых жилетов" уже вырос новый протест, который касается непосредственно самих французских властей. Демонстранты требуют отставок в руководстве страны, не видя там готовности к конструктивному диалогу.
Полиция сообщает, что толпу уже ведут за собой радикально настроенные демонстранты, заранее приносящие на акцию бутылки с зажигательной смесью.
На их совести погром парижских витрин на центральных улицах города, сожжённые автомобили и поджоги нескольких домов в столице Франции.
Станет ли движение "жёлтые жилеты" самостоятельной политической силой или вольётся в ряды действующей оппозиции, во многом будет зависеть от того, смогут ли протестующие выделить лидеров из своих рядов и избавиться от тех радикалов, которые вызывают главное раздражение власти и правоохранителей.
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