Сыгравший сироту в "Судьбе человека" обрек на безотцовщину своих детей

60 лет назад пятилетний Павел Полунин сыграл, пожалуй, самую пронзительную роль в фильме Сергея Бондарчука "Судьба человека" — сироты Ванюшки.

Однако своих собственных детей – сына от первого брака и дочерей от второго брака – сам он бросил после развода с их мамами. Более того: все эти годы Павел не виделся с детьми.

Хотя, уверяет Полунин, он платил алименты, а уходил от жен, прихватив лишь носки.

При этом Павел, судьба которого впоследствии не была связана с актерской профессией, своими называет дочерей Зинаиды Смирновой — женщины, на которой он женат 19 лет.

Повлияла ли как-то роль сироты Ванюши на то, что произошло в жизни Полунина в дальнейшем? Как сам он объясняет то, что бросил маленьких детей? Что говорят гости в студии об этой истории? И смогут ли простить отца его взрослые сын и дочери?

О том, как произошла встреча отца и детей десятилетия спустя, - в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".