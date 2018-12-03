Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
3 декабря 201817:18

Казанский водитель протаранил восемь машин и скончался в больнице

ВКонтакте/Рафаэль Гайнутдинов

Плохое самочувствие водителя стало причиной массовой аварии в Казани — Ford под его управлением протаранил восемь автомобилей и вылетел на тротуар. Виновника ДТП госпитализировали, но спасти ему жизнь врачам не удалось. Очевидцы сняли на видео последствия учиненного погрома.

 

Инцидент произошел около 13:30 в понедельник, 3 декабря, на Гвардейской улице. По данным "Татар-Информ", у водителя случился приступ обострившегося хронического заболевания, и он не справился с управлением. Очевидцы насчитали восемь разбитых автомобилей.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что в аварии пострадали три человека, двое из них от госпитализации отказались, по счастью, никто из пешеходов не пострадал. Владельца Ford доставили в больницу, но спасти его не удалось — мужчина скончался.

Сейчас

16:44

В дипломатическом квартале Кабула идет перестрелка

15:48

В недостроенном доме на юге Москвы обнаружили два скелета

15:23

Послания президента Федеральному Cобранию не будет до Нового года

14:29

"Союз" с тремя космонавтами стартовал к МКС

13:57

Хакеры опубликовали новую порцию документов Integrity Initiative

13:28

Порошенко внес в Раду законопроект о денонсации Договора о дружбе с Россией

12:37

Аэропорт Симферополя не работал из-за плохой погоды

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

"Союз" вышел на орбиту и раскрыл солнечные батареи

"Союз" вышел на орбиту и раскрыл солнечные батареи

1 час назад
Послания президента Федеральному Cобранию не будет до Нового года

Послания президента Федеральному Cобранию не будет до Нового года

1 час назад
Лиса помогла найти тело футболиста Алексея Ломакина. Видео

Лиса помогла найти тело футболиста Алексея Ломакина. Видео

16 минут назад
Хакеры опубликовали новую порцию документов антироссийского британского проекта Integrity Initiative

Хакеры опубликовали новую порцию документов антироссийского британского проекта Integrity Initiative

3 часа назад
Порошенко внес в Раду законопроект о денонсации Договора о дружбе с Россией

Порошенко внес в Раду законопроект о денонсации Договора о дружбе с Россией

3 часа назад
"Знахарь" Юрий Батурин сбежал с Украины от роли третьего зайца

"Знахарь" Юрий Батурин сбежал с Украины от роли третьего зайца

1 час назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

7 часов назад
Беспорядки во Франции: МВД не хочет вводить режим ЧП

Беспорядки во Франции: МВД не хочет вводить режим ЧП

5 часов назад
Депутат Госдумы Милонов предложил законодательно запретить наказывать котов

Депутат Госдумы Милонов предложил законодательно запретить наказывать котов

4 часа назад
В школах появятся ведущие и старшие учителя

В школах появятся ведущие и старшие учителя

5 часов назад
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД, где перевернулись несколько автомобилей

Появилось видео с места массового ДТП на МКАД, где перевернулись несколько автомобилей

6 часов назад
Киселев - о Хаски и рэпе вообще

Киселев - о Хаски и рэпе вообще

19 часов назад
Сыгравший сироту в "Судьбе человека" обрек на безотцовщину своих детей

Сыгравший сироту в "Судьбе человека" обрек на безотцовщину своих детей

6 минут назад
Гардеробная звезд: как одеваются участники группы BTS

Гардеробная звезд: как одеваются участники группы BTS

19 минут назад
Как сохранить цвет окрашенных волос?

Как сохранить цвет окрашенных волос?

20 минут назад
Казанский водитель протаранил восемь машин и скончался в больнице

Казанский водитель протаранил восемь машин и скончался в больнице

23 минуты назад
В Кабуле идет перестрелка рядом с дипломатическим кварталом

В Кабуле идет перестрелка рядом с дипломатическим кварталом

48 минут назад
Бетонный плен: спасатели достали из стены котенка

Бетонный плен: спасатели достали из стены котенка

1 час назад
По Южному Бутову бродят собачьи отравители

По Южному Бутову бродят собачьи отравители

1 час назад
С дефиле - в реанимацию: в Москве пытаются спасти близняшек с анорексией

С дефиле - в реанимацию: в Москве пытаются спасти близняшек с анорексией

1 час назад
В недостроенном доме на юге Москвы обнаружили два скелета

В недостроенном доме на юге Москвы обнаружили два скелета

1 час назад
У кота Бегемота в музее Булгакова появился сменщик

У кота Бегемота в музее Булгакова появился сменщик

1 час назад
Самое громкое ограбление: в Северном Бутове взорвали банкомат

Самое громкое ограбление: в Северном Бутове взорвали банкомат

2 часа назад
Новую модель Lada могут построить на базе Renault

Новую модель Lada могут построить на базе Renault

2 часа назад
Утвержден новый состав Совета по правам человека при президенте

Утвержден новый состав Совета по правам человека при президенте

2 часа назад
В неотремонтированном доме потолок упал на двухлетнего ребенка

В неотремонтированном доме потолок упал на двухлетнего ребенка

2 часа назад
Пройти, не поднимая глаз? Родители детей-инвалидов вышли на пикеты

Пройти, не поднимая глаз? Родители детей-инвалидов вышли на пикеты

3 часа назад
Жерар Депардье прописался в Новосибирске

Жерар Депардье прописался в Новосибирске

3 часа назад
Приходы русской традиции в Европе решают судьбу Константинополя

Приходы русской традиции в Европе решают судьбу Константинополя

3 часа назад
В России начались продажи обновленной Mazda6

В России начались продажи обновленной Mazda6

4 часа назад
Новые открытия в Алжире снова меняют историю происхождения человека

Новые открытия в Алжире снова меняют историю происхождения человека

4 часа назад
Аэропорт Симферополя не работал из-за плохой погоды

Аэропорт Симферополя не работал из-за плохой погоды

4 часа назад
"Я за цензуру": Боярский выступил за возвращение худсоветов

"Я за цензуру": Боярский выступил за возвращение худсоветов

5 часов назад
Жириновский предложил запретить рекламу возбуждающих препаратов

Жириновский предложил запретить рекламу возбуждающих препаратов

5 часов назад
Опубликовано видео потасовки юных хоккеистов с участием их родителей в Стерлитамаке

Опубликовано видео потасовки юных хоккеистов с участием их родителей в Стерлитамаке

5 часов назад
Техническое решение: Катар вышел из ОПЕК

Техническое решение: Катар вышел из ОПЕК

5 часов назад
Процедура лучевой терапии рака будет занимать доли секунды

Процедура лучевой терапии рака будет занимать доли секунды

5 часов назад
Австралийская полиция схватила мужчин, устроивших перестрелку

Австралийская полиция схватила мужчин, устроивших перестрелку

6 часов назад
Пригожин предложил Шнуру баттл без мата. Шнур пообещал слушать Валерию

Пригожин предложил Шнуру баттл без мата. Шнур пообещал слушать Валерию

6 часов назад
У Млечного Пути нашлась необычная галактика-спутник

У Млечного Пути нашлась необычная галактика-спутник

6 часов назад
Задержанным в Крыму украинским морякам предъявлены обвинения

Задержанным в Крыму украинским морякам предъявлены обвинения

6 часов назад
Австралийские спасатели обнаружили "Пикачу"

Австралийские спасатели обнаружили "Пикачу"

6 часов назад
В России открылись предзаказы на новый Mercedes-Benz GLE

В России открылись предзаказы на новый Mercedes-Benz GLE

7 часов назад
Российское посольство в Лондоне осудило публикацию данных журналистов

Российское посольство в Лондоне осудило публикацию данных журналистов

7 часов назад
В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

7 часов назад
Учёные выяснили, как много людей верит в теории заговора и какие из них сегодня "в тренде"

Учёные выяснили, как много людей верит в теории заговора и какие из них сегодня "в тренде"

8 часов назад
18 детских кинопремьер этой зимы: супергероика, классика и немного экзотики

18 детских кинопремьер этой зимы: супергероика, классика и немного экзотики

8 часов назад
Изобретатель бифидока объявлен в международный розыск

Изобретатель бифидока объявлен в международный розыск

8 часов назад
Кому на Руси жить хорошо: регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Кому на Руси жить хорошо: регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

8 часов назад
Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации. Как это случилось?

Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации. Как это случилось?

8 часов назад
Премьер-министр Башкирии ушел в отставку

Премьер-министр Башкирии ушел в отставку

9 часов назад
Истребители F-35 стали "яблоком раздора" для США и Британии

Истребители F-35 стали "яблоком раздора" для США и Британии

9 часов назад
При строительстве моста в Самаре найден жетон времен Людовика XV

При строительстве моста в Самаре найден жетон времен Людовика XV

10 часов назад