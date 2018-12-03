Казанский водитель протаранил восемь машин и скончался в больнице

Плохое самочувствие водителя стало причиной массовой аварии в Казани — Ford под его управлением протаранил восемь автомобилей и вылетел на тротуар. Виновника ДТП госпитализировали, но спасти ему жизнь врачам не удалось. Очевидцы сняли на видео последствия учиненного погрома.

Инцидент произошел около 13:30 в понедельник, 3 декабря, на Гвардейской улице. По данным "Татар-Информ", у водителя случился приступ обострившегося хронического заболевания, и он не справился с управлением. Очевидцы насчитали восемь разбитых автомобилей.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что в аварии пострадали три человека, двое из них от госпитализации отказались, по счастью, никто из пешеходов не пострадал. Владельца Ford доставили в больницу, но спасти его не удалось — мужчина скончался.