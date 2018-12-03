Лиса помогла найти тело футболиста Алексея Ломакина. Видео

Полузащитник молодежной команды ФК "Локомотив" Алексей Ломакин был найден мертвым в Москве на берегу реки Городня.

Ранее на тропинке была обнаружена куртка погибшего футболиста с его документами. Тело оказалось неподалеку.

Ответ на вопрос, как одежда Алексея Ломакина оказалась на тропинке, был найден при просмотре записей с камер наблюдения — куртку притащила лиса. На видео, опубликованном телеграмм-каналом "Следак шепнул", попал и момент, как футболист в одиночку шел к реке.

В настоящее время причина смерти полузащитника не сообщается.