Стали известны пары полуфиналов футбольной Лиги наций

В ирландском Дублине состоялась жеребьевка заключительного раунда Лиги наций. В полуфиналах турнира португальцы сыграют с командой Швейцарии, а сборная Нидерландов сразится с англичанами.

Напомним, что эти команды стали победителями своих групп в высшем дивизионе нового футбольного турнира для национальных сборных, отборочная часть которого прошла с сентября по ноябрь 2018 года.

Матчи финальной стадии Лиги наций состоятся с 5 по 9 июня 2019 года в Португалии.