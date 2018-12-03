"Сибирь" дома переиграла "Адмирал" в матче КХЛ

Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился встречей в Новосибирске между местной "Сибирью" и "Адмиралом" из Владивостока. Хозяева льда победили со счетом 3:1.

Гости вышли вперед уже на 5-й минуте первого периода. Шайбу за "моряков" забросил Александр Стрельцов. Однако еще до перерыва новосибирские хоккеисты отличились дважды: голы оказались на счету Владимира Пешехонова и Жильбера Брюле. Во второй двадцатиминутке тот же Брюле оформил дубль, поставив точку в матче.

"Сибирь" набрала 25 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. "Адмирал" находится в самом подвале турнирной таблицы Востока (13-е место, 20 баллов).