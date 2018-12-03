Тема:

Гравитационные волны 1 час назад

Новости Наука

3 декабря 201819:27

Значительное пополнение: LIGO и VIRGO "поймали" ещё четыре всплеска гравитационных волн

Из данных, которые были собраны до сегодняшнего дня, учёные составили своеобразный каталог столкновений чёрных дыр.
Иллюстрация Teresita Ramirez/Geoffrey Lovelace/SXS Collaboration/LIGO-Virgo Collaboration.

Российские и зарубежные астрономы, работающие с гравитационными обсерваториями LIGO и Virgo, объявили об обнаружении ещё четырёх всплесков, порождённых слияниями чёрных дыр.

"Да здравствует гравитационно-волновая астрономия! Она родилась всего-то три года назад при сенсационной регистрации первых экзотических событий, вполне встала на ноги и поставляет всё новые и новые интереснейшие данные, без которых уже невозможно представить развитие астрономии и космологии", — рассказывает Сергей Вятчанин, профессор МГУ и один из членов коллаборации LIGO.

Напомним, что в сентябре 2015 года, фактически сразу после включения обновлённого LIGO, учёные обнаружили всплеск гравитационных волн, порождённых сливающимися чёрными дырами. Впоследствии, LIGO зафиксировал ещё пять подобных событий, порождённых, за одним исключением, похожими слияниями крупных чёрных дыр.

Открытие запустило новую серию больших споров среди учёных – как именно могли возникнуть подобные пары чёрных дыр и можно ли "увидеть" историю их образования в том, как происходит процесс их слияния.

Часть астрономов сегодня считает, что чёрные дыры в таких парах рождаются в одиночестве, и лишь через очень продолжительное время они встречаются с другим подобным объектом, сближаются с ним и сливаются. Подобная теория накладывает очень строгие ограничения на частоту таких слияний и место, где они могут происходить – фактически, такие пары чёрных дыр могут возникать только внутри сверхплотных шаровых скоплений на окраинах галактик.

Ответ на этот вопрос пока дать затруднительно из-за небольшого числа открытых слияний чёрных дыр. Вятчанин и его коллеги по коллаборации, а также участники проекта VIRGO, почти удвоили число известных гравитационных всплесков, а также обнаружили множество новых потенциальных всплесков "эйнштейновских волн". Это уже позволяет давать некоторые оценки.

Все эти события, как отмечают учёные, были открыты в ходе второго цикла наблюдений. Он начался в ноябре 2016 года и закончился в августе 2017 года. Помимо уже известного первого слияния нейтронных звёзд и трёх отголосков столкновения чёрных дыр, учёным из LIGO и ViRGO удалось найти и подтвердить ещё четыре события такого рода.

На этом рисунке показаны массы столкнувшихся чёрных дыр и результата их слияния (отмечены голубым цветом), обнаруженные при помощи LIGO и Virgo. Фиолетовым показаны массы чёрных дыр, найденных в ходе исследований неба в УФ-диапазоне. Жёлтым — массы известных нейтронных звёзд. Оранжевым — массы компонентов столкновения GW170817. Шкала слева — в солнечных массах.

На этом рисунке показаны массы столкнувшихся чёрных дыр и результата их слияния (отмечены голубым цветом), обнаруженные при помощи LIGO и Virgo. Фиолетовым показаны массы чёрных дыр, найденных в ходе исследований неба в УФ-диапазоне. Жёлтым — массы известных нейтронных звёзд. Оранжевым — массы компонентов столкновения GW170817. Шкала слева — в солнечных массах.

Все они, помимо статистики по числу столкновений чёрных дыр, принесли и массу других открытий. К примеру, новое событие GW170729 было вызвано гравитационными волнами от самого массивного и отдалённого источника из когда-либо наблюдавшихся, пишет РИА Новости.

Оно произошло примерно пять миллиардов лет тому назад, когда слились две чёрные дыры, чья масса предположительно в 50 и 35 раз превышала массу Солнца. По расчётам учёных, "продукт" их слияния похудел примерно на пять солнечных масс, чья энергия была излучена в виде гравитационных волн.

Следующий всплеск, GW170809, был уникален тем, что на его примере учёные впервые смогли измерить поляризацию гравитационных волн. Это крайне важно для проверки теории относительности и поисков возможных следов "лишних" измерений и параллельных миров.

Аналогичным образом, третья новая вспышка "эйнштейновских волн", GW170818, помогла астрономам локализовать положение источника этого излучения с очень высокой точностью.

Всё это, как отмечают исследователи, позволило им сделать некоторые выводы о "демографии" чёрных дыр и их потенциальной "родине". К примеру, замеры LIGO и Virgo неожиданно показали, что подобные объекты крайне редко обладают высокой скоростью вращения. Это не характерно для известных пар чёрных дыр и других объектов в Млечном Пути, и также говорит в пользу их "одиночного рождения".

С другой стороны, частоты слияний и типичные массы чёрных дыр пока укладываются в предсказания теории. Необычно малых и крупных объектов, попадающих в своеобразную "запрещённую зону", специалисты, работающие с данными LIGO и Virgo, пока не обнаружили.

 

Обновление LIGO, которое учёные планируют завершить в конце этого года, поможет открыть ещё больше столкновений чёрных дыр.

"В начале следующего года начнётся очередной третий цикл научных наблюдений детекторов LIGO и Virgo. Предполагается, что в этом цикле в них для повышения чувствительности будет использован квантовый "сжатый свет". Это будет первое использование в гравитационно-волновых детекторах квантовых технологий, разработкой которых в частности занимается группа Московского университета", — заключает Фарит Халили, профессор физического факультета МГУ.

Ранее по теме

Сейчас

19:26

Писатель Андрей Битов скончался на 82-м году жизни

16:44

В дипломатическом квартале Кабула идет перестрелка

15:48

В недостроенном доме на юге Москвы обнаружили два скелета

15:23

Послания президента Федеральному Cобранию не будет до Нового года

14:29

"Союз" с тремя космонавтами стартовал к МКС

13:57

Хакеры опубликовали новую порцию документов Integrity Initiative

13:28

Порошенко внес в Раду законопроект о денонсации Договора о дружбе с Россией

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Посольство РФ в Лондоне: в британском обществе распространяется атмосфера недоверия

Посольство РФ в Лондоне: в британском обществе распространяется атмосфера недоверия

1 час назад
Писатель Андрей Битов скончался на 82-м году жизни

Писатель Андрей Битов скончался на 82-м году жизни

57 минут назад
Среди задержанных в Тбилиси украинцев оказались добровольцы батальона "Донбасс"

Среди задержанных в Тбилиси украинцев оказались добровольцы батальона "Донбасс"

1 час назад
Лиса помогла найти тело футболиста Алексея Ломакина. Видео

Лиса помогла найти тело футболиста Алексея Ломакина. Видео

3 часа назад
Сколько будет гореть Париж

Сколько будет гореть Париж

2 часа назад
Военные маневры на Украине: Порошенко примеряет роль главкома, резервисты - уклонистов

Военные маневры на Украине: Порошенко примеряет роль главкома, резервисты - уклонистов

1 час назад
19-летняя россиянка стала самой красивой мисс мира

19-летняя россиянка стала самой красивой мисс мира

1 час назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

10 часов назад
Гардеробная звезд: как одеваются участники группы BTS

Гардеробная звезд: как одеваются участники группы BTS

3 часа назад
В Кабуле идет перестрелка рядом с дипломатическим кварталом

В Кабуле идет перестрелка рядом с дипломатическим кварталом

3 часа назад
Сыгравший сироту в "Судьбе человека" обрек на безотцовщину своих детей

Сыгравший сироту в "Судьбе человека" обрек на безотцовщину своих детей

3 часа назад
Приходы русской традиции в Европе решают судьбу Константинополя

Приходы русской традиции в Европе решают судьбу Константинополя

6 часов назад
Послания президента Федеральному Cобранию не будет до Нового года

Послания президента Федеральному Cобранию не будет до Нового года

4 часа назад
Киселев - о Хаски и рэпе вообще

Киселев - о Хаски и рэпе вообще

22 часа назад
Индия вооружит еще два фрегата ракетами BrahMos

Индия вооружит еще два фрегата ракетами BrahMos

2 часа назад
Бэнкси запустил онлайн-лотерею, чтобы собрать деньги для беженцев

Бэнкси запустил онлайн-лотерею, чтобы собрать деньги для беженцев

2 часа назад
Стали известны пары полуфиналов футбольной Лиги наций

Стали известны пары полуфиналов футбольной Лиги наций

3 часа назад
Как сохранить цвет окрашенных волос?

Как сохранить цвет окрашенных волос?

3 часа назад
Казанский водитель протаранил восемь машин и скончался в больнице

Казанский водитель протаранил восемь машин и скончался в больнице

3 часа назад
Бетонный плен: спасатели достали из стены котенка

Бетонный плен: спасатели достали из стены котенка

4 часа назад
По Южному Бутову бродят собачьи отравители

По Южному Бутову бродят собачьи отравители

4 часа назад
"Союз" вышел на орбиту и раскрыл солнечные батареи

"Союз" вышел на орбиту и раскрыл солнечные батареи

4 часа назад
С дефиле - в реанимацию: в Москве пытаются спасти близняшек с анорексией

С дефиле - в реанимацию: в Москве пытаются спасти близняшек с анорексией

4 часа назад
"Знахарь" Юрий Батурин сбежал с Украины от роли третьего зайца

"Знахарь" Юрий Батурин сбежал с Украины от роли третьего зайца

4 часа назад
В недостроенном доме на юге Москвы обнаружили два скелета

В недостроенном доме на юге Москвы обнаружили два скелета

4 часа назад
У кота Бегемота в музее Булгакова появился сменщик

У кота Бегемота в музее Булгакова появился сменщик

4 часа назад
Самое громкое ограбление: в Северном Бутове взорвали банкомат

Самое громкое ограбление: в Северном Бутове взорвали банкомат

5 часов назад
Новую модель Lada могут построить на базе Renault

Новую модель Lada могут построить на базе Renault

5 часов назад
Утвержден новый состав Совета по правам человека при президенте

Утвержден новый состав Совета по правам человека при президенте

5 часов назад
В неотремонтированном доме потолок упал на двухлетнего ребенка

В неотремонтированном доме потолок упал на двухлетнего ребенка

5 часов назад
Пройти, не поднимая глаз? Родители детей-инвалидов вышли на пикеты

Пройти, не поднимая глаз? Родители детей-инвалидов вышли на пикеты

6 часов назад
Жерар Депардье прописался в Новосибирске

Жерар Депардье прописался в Новосибирске

6 часов назад
Хакеры опубликовали новую порцию документов антироссийского британского проекта Integrity Initiative

Хакеры опубликовали новую порцию документов антироссийского британского проекта Integrity Initiative

6 часов назад
Порошенко внес в Раду законопроект о денонсации Договора о дружбе с Россией

Порошенко внес в Раду законопроект о денонсации Договора о дружбе с Россией

6 часов назад
Депутат Госдумы Милонов предложил законодательно запретить наказывать котов

Депутат Госдумы Милонов предложил законодательно запретить наказывать котов

7 часов назад
В России начались продажи обновленной Mazda6

В России начались продажи обновленной Mazda6

7 часов назад
Новые открытия в Алжире снова меняют историю происхождения человека

Новые открытия в Алжире снова меняют историю происхождения человека

7 часов назад
"Я за цензуру": Боярский выступил за возвращение худсоветов

"Я за цензуру": Боярский выступил за возвращение худсоветов

8 часов назад
В школах появятся ведущие и старшие учителя

В школах появятся ведущие и старшие учителя

8 часов назад
Техническое решение: Катар вышел из ОПЕК

Техническое решение: Катар вышел из ОПЕК

8 часов назад
Процедура лучевой терапии рака будет занимать доли секунды

Процедура лучевой терапии рака будет занимать доли секунды

8 часов назад
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД, где перевернулись несколько автомобилей

Появилось видео с места массового ДТП на МКАД, где перевернулись несколько автомобилей

9 часов назад
Пригожин предложил Шнуру баттл без мата. Шнур пообещал слушать Валерию

Пригожин предложил Шнуру баттл без мата. Шнур пообещал слушать Валерию

9 часов назад
У Млечного Пути нашлась необычная галактика-спутник

У Млечного Пути нашлась необычная галактика-спутник

9 часов назад
Задержанным в Крыму украинским морякам предъявлены обвинения

Задержанным в Крыму украинским морякам предъявлены обвинения

9 часов назад
Австралийские спасатели обнаружили "Пикачу"

Австралийские спасатели обнаружили "Пикачу"

9 часов назад
В России открылись предзаказы на новый Mercedes-Benz GLE

В России открылись предзаказы на новый Mercedes-Benz GLE

10 часов назад
В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

10 часов назад
Учёные выяснили, как много людей верит в теории заговора и какие из них сегодня "в тренде"

Учёные выяснили, как много людей верит в теории заговора и какие из них сегодня "в тренде"

11 часов назад
18 детских кинопремьер этой зимы: супергероика, классика и немного экзотики

18 детских кинопремьер этой зимы: супергероика, классика и немного экзотики

11 часов назад
Изобретатель бифидока объявлен в международный розыск

Изобретатель бифидока объявлен в международный розыск

11 часов назад
Кому на Руси жить хорошо: регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Кому на Руси жить хорошо: регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

11 часов назад
Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации. Как это случилось?

Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации. Как это случилось?

11 часов назад
При строительстве моста в Самаре найден жетон времен Людовика XV

При строительстве моста в Самаре найден жетон времен Людовика XV

13 часов назад