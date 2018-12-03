В Британии купленному на барахолке стакану для зубной щетки оказалось 4 тысячи лет

49-летний житель британского города Дерби Карл Мартин в 2013 году купил на местной барахолке маленький кувшин, в котором мужчина хранил зубную щетку и пасту. Лишь недавно оказалось, что изделие представляет большую историческую ценность, так как его возраст – более 4 тысяч лет, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По словам Мартина, кувшинчик с антилопой сразу ему приглянулся.

"Я долгое время держал его в ванной и даже немного испачкал зубной пастой. Теперь мне за это стыдно", — рассказал Мартин.

Мартин работает в одном из локальных аукционных домов и как-то, разгружая минивэн с лотами, которые предназначались для продажи, увидел среди них горшочек с рисунком, напоминавшим тот, что был запечатлен на емкости у него в ванной.

После этого британец отнес изделие к специалисту. Аукционист исследовал кувшин и заявил, что тот был сделан примерно в 1900 году до нашей эры представителями Индской цивилизации. Она существовала на территориях, которые сегодня занимают Индия, Пакистан и Афганистан.

Каким образом столь ценный экспонат оказался на барахолке, неизвестно.