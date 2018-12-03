Посольство РФ в Лондоне: в британском обществе распространяется атмосфера недоверия
Заявление руководителя британской службы внешней разведки МИ-6 Алекса Янгера является лишним подтверждением тому, что находящее у власти в Лондоне правительство Консервативной партии распространяет в британском обществе атмосферу недоверия.
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.
Так российский дипломат ответил на вопрос журналиста, как он оценивает слова главы МИ-6 о том, что Россия является для Великобритании противником, с которым Соединенное Королевство находится в постоянной вражде.
Он подчеркнул, что официальный Лондон вместо цивилизованного и ответственного поведения создает "ложную атмосферу страха и недоверия в британском обществе".
Пресс-секретарь посольства отметил, что Великобритания на протяжении ряда лет подрывает все попытки налаживания двусторонних отношений, в частности, в области кибербезопасности и совместного открытого расследования покушения на Скрипалей.
При этом, как подчеркнул дипломат, отказ от сотрудничества с Москвой аргументируется интересами нацбезопасности, которым Россия якобы угрожает.
3 декабря, выступая в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии со своим вторым публичным заявлением за четыре года пребывания в должности руководителя МИ-6 Янгер сообщил, в частности, что в отличие от России, которая де, стремится дестабилизировать Великобританию, Лондон не прибегает к подобным действиям по отношению к Москве.
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