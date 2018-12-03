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3 декабря 201818:56

Международная федерация плавания утвердила мировой рекорд Морозова

EPA

Международная федерация плавания (FINA) ратифицировала мировой рекорд, который установил российский пловец Владимир Морозов 9 ноября 2018 года на этапе Кубка мира на короткой воде в японском Токио. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Напомним, что Морозов победил на дистанции 100 метров комплексным плаванием с результатом 50,26 секунды. В нынешнем сезоне россиянин второй раз в карьере выиграл общий зачет Кубка мира.

Кроме того, FINA утвердила три юношеских мировых рекорда, которые были установлены на чемпионате России в Казани российским пловцом Климентом Колесниковым.

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