Среди задержанных в Тбилиси украинцев оказались добровольцы батальона "Донбасс"

Названы фамилии украинских граждан, которые 2 декабря были задержаны в Тбилиси с арсеналом оружия.

"Задержанные граждане Украины Курагин Дмитрий, Мелия Роланд, Новиков Александр, Коростелев Юрий, Орленко Игорь, Кладько Сергей и гражданин Грузии Лука Чхетия. Часть из них являются добровольцами батальона "Донбасс", — сообщил депутат Верховной рады Украины от объединения "Самопомощь" и экс-руководитель добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко. При этом он опроверг сообщения СМИ о собственном задержании, передает РИА Новости.

Ранее МВД Грузии сообщило, что в ходе спецоперации в гостиницах "Гуру" и "Альянс" были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии. У них изъяты пистолеты "Макаров" и "Беретта", самодельный огнестрел и различные боеприпасы. Задержанным предъявлены обвинения в незаконном приобретение и хранение оружия.

2 декабря в центре Тбилиси прошла масштабная акция протеста сторонников Григола Вашадзе, проигравшего президентские выборы. В ходе митинга к собравшимся по Skype обратился экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, призвавший недовольных к очередному перевороту.