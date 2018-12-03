19-летняя россиянка стала самой красивой мисс мира

Красавица из Ростова-на-Дону одержала победу в конкурсе "Мисс мировая красавицв-2018". Финал конкурса проходил в Москве с 1 по 3 декабря. 19-летняя россиянка в борьбе за корону обошла более тысячи девушек из двух десятков стран.

"Корона конкурса уезжает со мной!" – написала Халимат Айбазова в своем Instagram.

Как сообщает РИА Новости, у российской красавицы уже есть несколько титулов. Это "Мисс Ростова-2017", "Мисс континентальной Европы-2017", "Мисс мировая русская красавица", "Мисс Черкесск-2018" и "Донская красавица-2018".