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3 декабря 201819:37 Денис Алексеев

Военные маневры на Украине: Порошенко примеряет роль главкома, резервисты - уклонистов

На Украине начались масштабные сборы резервистов. Связаны они с военным положением, которое было введено неделю назад в 10 областях страны. Как говорят в украинском Минобороны, цель сборов — подготовить "людские резервы" к отражению вооруженной агрессии.

Петр Порошенко примеряет на себя всё новые стороны президентства. На правах верховного главнокомандующего пытается мобилизовать – формально пока это военные сборы — тыл украинской обороны — первые на очереди резервисты и военнообязанные запаса.

"Все возможности, которые дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерацией и административной границы с Крымом. Будут сокращены сроки боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях ", — заявил украинский президент.

О полной мобилизации речи пока не идёт. Сам Порошенко заявил — мол, ещё не время. А в Минобороны Украины уточняют: "только в случае открытой агрессии". Явно указывая в сторону России.

В свою очередь ВСУ вовсе не прикрыто перебрасывают личный состав, в том числе и офицеров запаса, как можно ближе к российским границам и Донецкой и Луганской республикам. Пользуясь удаленностью от Киева и близостью к пограничным территориям, действующие бойцы ВСУ и новоиспеченные призывники-резервисты превращаются в уклонистов.

"Есть данные о том, что у них существует план боевых действий. Так называемый призыв резервистов подтверждает наши слова, что они готовятся к широкомасштабным боевым действиям. Из Украины стараются разными путями, как можно больше приехать сюда – спрятаться от того призыва, который хочет сделать Порошенко. Они знают, что отсюда легче попасть в Российскую Федерацию, вообще уехать за территорию Украины", — заявил Эдуард Басурин, заместитель начальника управления народной милиции Донецкой народной республики.

Нежелание резервистов вставать в ряды ВСУ эксперты объясняют просто: морально не готовы. Тот случай, когда диванным экспертам дают возможность перейти от слов к реальным делам. А реальность тем временем сильно отличается от вечерних выпусков украинских телеканалов.

"С одной стороны по телевизору постоянно озвучивается риторика, связанная с агрессией РФ, а все люди понимают, что ни о какой агрессии речи нет. Люди дезориентированы и не понимают, что от них хочет эта власть", — считает Денис Денисов, политолог.

Тех, кого с сегодняшнего дня буквально с дивана поднимают и отправляют в военкоматы, собирают в бригады и будут готовить в течение 15 дней. В учебных центрах – 20 дней, почти до окончания военного положения в стране.

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