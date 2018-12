Трамп верит в переговоры с Путиным, но никто не знает, когда они состоятся

Дональд Трамп строит планы на будущее. Президент США намерен обсудить в будущем с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином проблему масштабной и бесконтрольной гонки вооружений. Он уверен, что переговоры с президентом России и председателем КНР о реальном прекращении гонки вооружений не за горами.

Эту мысль Трамп высказал в своем Twitter. А кроме того добавил, что на оборону в 2018 году США потратили 716 миллиардов долларов. "Сумасшествие!" – констатировал Дональд Трамп. Между тем, эти расходы превышают оборонные расходы 8 других стран-лидеров по размерам оборонных бюджетов. Кстати, в оборонный бюджет США на 2019 год заложена помощь Украине в 318 миллионов долларов. Между тем именно провокация Киева с попыткой силового прорыва украинских бронекатеров "скрытным образом" из Черного в Азовское море послужило причиной отмены встречи Трампа и Путина на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy!