Писатель Андрей Битов скончался на 82-м году жизни

Российский писатель, один из основателей Русского ПЕН-центра Андрей Битов скончался на 82-м году жизни. О кончине Битова сообщила в Facebook литературный критик Галина Юзефович.

Сообщение о кончине писателя подтвердила его внучка Полина. "Это случилось в Москве, в больнице, про диагноз еще ничего не знаю...", — цитирует ее слова ТАСС. Она также сообщила, что в ближайшее время семья решит вопрос о дате и месте похорон.

Битов считается одним из классиков современного искусства и родоначальником русского постмодернизма.

Его перу принадлежат такие произведения как "Пушкинский дом", "Улетающий Монахов", трилогия "Оглашенные", сборники стихов "Дерево", "В четверг после дождя", сценарии к фильмам "В четверг и больше никогда", "Закрытие сезона", "Три дня и два года".

Родился писатель 27 мая 1937 года в Петербурге. В 1957 году поступил на факультет геологоразведки в Горный институт Ленинграда. В студенческие годы впервые попробовал себя в роли писателя. После этого вошел в литобъединение института. Здесь же познакомился с такими известными поэтами, как Городницкий, Кушнер, Горбовский.

Его первые рассказы появились в 1960 на страницах альманаха "Молодой Ленинград". Позднее эти произведения войдут в сборник 1963 года "Большой шар".

В 1965 году Битова принимают в Союз писателей СССР.

С 1965 по 1967 Андрей Битов посещал Высшие сценарные курсы, проходившие в Москве при Госкино. Затем писатель решает окончить аспирантуру Института мировой литературы. Этим он занимается два года (1973-1974). За это время написал диссертацию по теории литературы, но не стал ее защищать.

В 1967 выходит первая книга писателя – "Дачная местность". После этого было опубликовано несколько его романов, среди которых — "Уроки Армении", "Аптекарский остров", "Семь путешествий", "День человека".

Самое известное произведение Битова — "Пушкинский дом", в СССР оно не было допущено к изданию. Впервые его издали в США в 1978 году.

Затем писатель участвовал в 1979 году в бесцензурном альманахе "Метрополь". В эти годы на родине его практически не печатали.

Ситуация изменилась после прихода к власти Михаила Горбачева. После Перестройки издали все неопубликованные произведения Битова.

В 1988 Андрей Битов участвует в создании русского ПЕН-клуба, президентом которого он стал через два года.