Зонд OSIRIS-Rex вышел на орбиту астероида Бенну

3 декабря 2018 года около 20:00 по Москве космический аппарат OSIRIS-Rex достиг астероида Бенну и вышел на орбиту вокруг него.

Напомним, что зонд был запущен в 2016 году. За время своего вояжа он преодолел около 130 миллионов километров, отделяющие Бенну от Земли (и даже больше, учитывая, что аппарат двигался не по прямой).

Теперь ему предстоит провести больше года на орбите астероида, изучая его с помощью бортовой аппаратуры. Зонд несёт целый набор научных инструментов.

Во-первых, это три фотокамеры. Первая из них, MapCam, снимает в синем, зелёном и красном свете, а также в ближнем инфракрасном диапазоне.

PolyCam фактически представляет собой телескоп, который сделал первые изображения Бенну ещё с расстояния в два миллиона километров. С орбиты он будет картировать поверхность астероида с высоким разрешением.

SamCam – вспомогательная камера, которая будет следить за работой манипулятора TAGSAM, о котором "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) недавно писали. Напомним, что он предназначен для отбора проб грунта Бенну, которые впоследствии будут отправлены на Землю.

Кроме того, зонд имеет лазерный альтиметр OLA. Он составит трёхмерную карту рельефа астероида. Эта информация поможет специалистам выбрать место для забора проб. Конечно, она представляет и самостоятельную научную ценность.

Инфракрасный спектрометр OTES позволит определить химический и минеральный состав поверхности Бенну, а также измерить её температуру.

Ещё один спектрометр, OVIRS, работает в видимом и инфракрасном диапазоне. Он будет искать на поверхности небесного тела воду и органические вещества.

Наконец, прибор REXIS будет регистрировать слабое рентгеновское излучение астероида. Это поможет определить содержание в его грунте тех или иных химических элементов.

Планируется, что зонд соберёт образцы грунта в 2020 году, а в 2023 году доставит их в земные лаборатории.

Напомним, что "Вести.Наука" также внимательно следят за миссией "Хаябуса-2", связанной с отбором грунта на астероиде Рюгу. Ранее мы писали об исследовании вещества астероида Итокава. Кроме того, мы недавно рассказывали о проекте полёта аппарата к троянским астероидам Юпитера.