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Ситуация на Украине 1 час назад
Наступление по всем фронтам: на Украине обыскивают храмы и стягивают к границе технику
Президент Украины Петр Порошенко сегодня предложил Верховной Раде прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. А Служба безопасности Украины начала допросы священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Надеясь создать новую религиозную структуру, всецело подчиненную майданной власти, Киев уже в открытую терроризирует каноническую церковь, чтобы заставить ее объединиться с раскольниками.
Это уже не просто угрозы. Киев. Овруч. Коростень. Последние снимки из Житомира. Дома у настоятеля Крестовоздвиженского собора отца Сергия искали листовки, якобы разжигающие межконфессиональную вражду. Не нашли. Но компьютер, телефоны и флэшки у отца Сергия все равно изъяли. В Почаевской лавре, чей храмовый комплекс у верующих канонической православной церкви Минюст постановил отобрать, теперь круглосуточные дежурства и молитвы.
"Мы никуда не собираемся уходить. Это наш дом. Это наша святыня. Мы на этой земле родились, ходили в украинские школы. Наши родители здесь похоронены", — говорит митрополит Почаевский, наместник Свято-Успенской Почаевской лавры Владимир.
Немедленно явиться на допрос — такие повестки от СБУ получили как минимум 20 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий Украинской православной церкви, что относится к Московскому патриархату.
Вместе с верующими к властям обратилась и оппозиция: "Это цинизм, потому что по Конституции церковь отделена от государства. А он (Порошенко) наоборот создает церковный конфликт в государстве, раскалывает людей по религиозному вопросу, что приведет к огромной проблеме для всех верующих".
Вот и в Раде сегодня снова пытались привлечь внимание к церковному переделу.
"Используется шантаж, звучат угрозы, и все ради одной единственной цели — заставить архиереев канонической церкви принять участие в объединительном соборе так называемой церкви, которую в народе уже окрестили "церковью порошенковского патриархата", — заявил Вадим Новинский, председатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины.
Этот "патриархат" хоть еще и не создан, но спикер Рады Парубий уже предлагает передать ему знаменитый Софийский собор — памятник архитектуры времен Киевской Руси, всемирное наследие ЮНЕСКО.
Наступление на все, что хоть как-то связано с Россией, идет по всем фронтам. Порошенко вносит в Раду законопроект о разрыве Договора о дружбе с Россией с пометкой "неотложно". Так же "неотложно" сам Порошенко отправлял и военные корабли в Керченский пролив. И сегодня это подтвердил.
"Когда кто-то говорит, что мы должны были использовать другие, сухопутные пути, чтобы перетащить в Суходол украинские корабли, что это означает, уважаемые политиканы? Предложить отдать Керченский пролив россиянам?" – сообщил президент Украины Петр Порошенко.
И вот новое решение: Украина стягивает к границам с Россией бронетехнику и объявляет сборы резервистов. На площади в Чернигове новобранцы принимают присягу.
А это тоже Чернигов. Люди на остановке.
- Чернигов — граница с Россией. Кто хочет войны, кому она нужна?
Но национальные телеканалы погружают страну в состояние предвоенной истерии. Военное положение уже ударило по без того слабой экономике. Международные компании разрывают инвестиционные договоры. Под вопросом кредитные линии.
Но для Порошенко это последний шанс сохранить кресло. 31 декабря официально стартует предвыборная президентская кампания. А военное положение, когда выборы невозможны, хоть и объявлено на 30 дней, но продлить его элементарно.
Выложенное в Facebook видео с военными Порошенко подписывает фразой: "Должны держать порох сухим". Учитывая, что именно так между собой президента зовут сами украинцы, призыв моментально стал предметом для шуток — что же промочил Порошенко и просох ли.
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