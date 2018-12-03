Беспорядки во Франции достигли наивысшего уровня: президент Макрон молчит
Врачи скорой помощи присоединились к масштабным протестам "желтых жилетов" во Франции. Кульминацией массовых демонстраций, которые на протяжении почти трех недель нарастали с каждым днем, стало требование манифестантов об отставке правительства. Такого хаоса в стране не было 50 лет со времен студенческих волнений 1968 года.
Лозунг "Макрона в отставку!" — теперь по всему центру Парижа. Отчистить город от главного требования "желтых жилетов" получится не скоро. Сейчас Франция ждёт, что же на это ответит президент.
По местам боевой славы "желтых жилетов" президент Макрон направляется прямиком из аэропорта, прилетев из Аргентины. Макрон осматривает Триумфальную арку, осквернённую сотнями граффити, в большой части которых рядом с ругательствами его фамилия. Но это — только верхушка.
Эти кадры сделаны в подземном музее истории арки. Пробита статуя Марианны, символа Франции. На полу лежит голова Наполеона Бонапарта. Данные с камер видеонаблюдения теперь изучает полиция.
Триумфальную арку — символ национальной славы и величия — никогда раньше протестующие не атаковали, даже во время знаменитых бунтов 1968 года. Сейчас проход к Триумфальной арке закрыт — подземный переход охраняют вооруженные полицейские.
Так что противостояние приобретает уже и символический смысл. Сегодня состоялись первые судебные заседания по делам задержанных во время беспорядков. 111 человек решено оставить под стражей. Полиция отмечает невиданный прежде уровень агрессии среди протестующих и прежде всего в адрес самих правоохранителей.
Как на этом видео — полицейского чуть не сожгли заживо в его автомобиле. Завидев любую машину с мигалками, протестующие бросаются на неё с камнями и дудинками.
В результате столкновений пострадали 23 стража порядка. Впрочем, и действия самой полиции были опасными и агрессивными. Гранатометы, заряженные снарядами с газом, полицейские направляют прямо в толпу. Попадание такой гранаты грозит и как минимум ушибами и порезами. Одна из них угодила и в нашу съёмочную группу.
А вот в Марселе такая граната с газом попала прямо в лицо 80-летней женщины, причем снаряд влетел в открытое окно ее квартиры. Сегодня стало известно, что пострадавшая скончалась.
"Я встречалась c премьер-министром, чтобы донести до него голос парижан, которые были шокированы произошедшим. Мы действительно не видели ничего подобного очень давно, возможно даже с мая 1968 года ", — сообщила Анна Идальго, мэр Парижа.
Мэрия уже оценила ущерб, нанесённый беспорядками в три миллиона евро. И это не считая убытков частного бизнеса и простых французов.
Сгоревшие автомобили с парижских улиц не убирают — их только растащили по разным сторонам с дороги. Ведь даже в таком виде это все ещё частная собственность. Каждому владельцу мэрия даже оставила предписание — необходимо дать разрешение на эвакуацию. Разгромлены отделения банков, дорогих бутиков.
На этом видео толпа врывается в магазин Dior. При этом "желтых жилетов" на этих людях не видно.
"Эти люди — профессиональные хулиганы, они лишь прикрываются желтыми жилетами. Я осуждаю подобное насилие и сожалею об этом", — пояснил Поль Валетт, координатор акции протеста.
Известно, что для следующей акции протеста "желтые жилеты" ищут частное охранное предприятие, которое смогло бы обеспечить безопасность и предотвратить проявление насилия.
Оппозиционные политики же предлагают другой выход из ситуации. Марин Лён Пен сегодня выступила за проведение досрочных выборов. Французская интеллигенция пока надеется на президента Макрона. Писатель Марек Хальтер обратился к нему с письмом.
"Он должен выступить на ТВ и сказать народу: я вас понял, я хотел сделать новый закон, но его не будет, мы подумаем вместе, как подготовить наше будущее", — пояснил на русском языке писатель.
Но пока напряжение только нарастает — сегодня на акцию протеста вышли работники скорой помощи, хоть они и не связаны напрямую с "желтыми жилетами", но так же требуют отставки президента. Продолжается и блокада 11 нефтехранилищ концерна Total. Из-за этого на некоторых заправках — нехватка топлива. Президент Макрон продолжает хранить молчание.
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