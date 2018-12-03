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3 декабря 201821:44 Александр Хабаров

"Рыцари плаща и кинжала": на Украине перед выборами высадился британский спецназ

На Украине сейчас действуют сразу несколько групп британских военных из секретной 77-й армейской бригады. По информации британских СМИ, их цель — "задачи по психологическому воздействию в Интернете и информационные операции". Что это означает, становится понятным, если вспомнить, что Лондон открыто поддержал Киев во время госпереворота. А британские спецслужбы, согласно новым разоблачениям хакеров Anonymous, активно противодействуют якобы российской угрозе.

Руководители спецслужб редко выступают на публике, и, как правило, тщательно подбирают слова. Директор британской разведки Алекс Янгер 3 декабря встречался со студентами шотландского университета Сент-Андрюс. Он призвал молодых людей пополнить ряды секретной службы и заявил, что британская MI6 под его руководством готовится к шпионажу будущего с использованием искусственного интеллекта и других новейших технологий.

"Я хочу обратиться к молодым людям, которые никогда не думали о том, чтобы вступить в ряды MI6. Нам не важно — кто вы и откуда. Но если вы хотите перемен в вашей жизни и готовы к этому, мы надеемся, что вы сделаете шаг вперед! Я призываю Россию или любое другое государство, враждебно действующее против нас: не стоит недооценивать нашу решимость и наши возможности!" – с угрозой в голосе заявил глава разведслужбы MI6 Алекс Янгер.

О некоторых контурах нынешней тайной работы британских спецслужб можно судить по свежим разоблачениям группировки хакеров, называющих себя Anonymous. Речь идет о проекте "Инициатива честности". Его финансирует британский МИД, в структуру которого входит Секретная разведывательная служба (SIS).

Заявленная цель проекта — информационное противодействие якобы существующей российской угрозе. Для этого по всему миру созданы так называемые кластеры, которые, судя по опубликованным документам, оказывают прямое влияние на внутреннюю и внешнюю политику отдельных стран.

Например, испанский кластер был использован для того, чтобы воспрепятствовать назначению полковника Педро Баньоса на пост главы департамента, отвечающего за нацбезопасность. По мнению британцев, Баньос в отношении России был недостаточно суров. План тайной операции расписан буквально по минутам. В полдень становится известно о возможном назначении полковника, уже через два часа против него запускается кампания в Twitter. В Лондоне создают группу поддержки, которая активно использует мессенджеры, затем следуют публикации газетах El Mundo и El Pais, а к вечеру отчет о проделанной работе уже готов: источники в окружении премьер-министра сообщают, что назначение не состоялось.

Одно из главных направлений работы испанского кластера — это Каталония. Используя все возможные информационные ресурсы, британцы пытаются внедрить в сознание партнеров по НАТО, что Москва подогревает каталонский сепаратизм.

"Каталония уже является частью масштабного западного сценария России. Но точно так же российское вмешательство является темой дебатов в самой Испании. Это говорит об образовании четкого окна возможностей, так как данная ситуация повысила уровень осведомленности общества об угрозе дезинформации со стороны России", — говорится на сайте ru.scribd.com.

На информацию о проекте "Инициатива честности" обратили внимание в российском посольстве в Лондоне и обратились за разъяснениями в британский МИД. Ответа пока нет.

"Появились новые свидетельства того, что SIS работает не только против России, но и против других европейских стран. То есть, если это действительно подтвердится, то мы просто будем иметь дело с масштабной дезинформационной компанией", — подчеркивает посол России в Великобритании Александр Яковенко.

При этом тайные операции проводятся вблизи российских границ. На Украине действуют военнослужащие 77-й бригады министерства обороны Великобритании. Это специалисты по кибератакам и пропаганде, работающие через социальные сети и Интернет.

"Любопытно, что все это происходит накануне выборов на Украине. Все это не может не вызывать у нас беспокойства. Мы запросили соответствующую информацию у британцев, потому что мы должны понимать, что там происходит", — добавляет Александр Яковенко.

Ранее в британском правительстве Лондоне уже заявили, что намерены усилить свое военное присутствие на Украине.

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