"Локомотив" потерял молодого футболиста. Первые версии трагедии

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели футболиста молодежной команды "Локомотива". Тело 18-летнего Алексея Ломакина с многочисленными ссадинами обнаружили на юге Москвы. Смерть спортсмена уже подтвердили в его футбольном клубе. Там сообщили, что ближайший матч "Локомотива" начнется с минуты молчания.

Москва, Борисовские пруды, ночь. Возможно, это последние мгновения жизни футболиста Алексея Ломакина: молодой человек еле идет, постоянно спотыкаясь. У самого берега как будто исчезает. Найти тело помогла... лиса. Здесь видно, как она тащит куртку погибшего, в которой оказались документы Алексея.

"При визуальном осмотре тела на лице обнаружены ссадины. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — поясняет старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

Большую часть своей жизни Алексей провел в футбольном клубе "Локомотив". Забивал полузащитник не часто, но красиво. Закрутил мяч со штрафного в Волгограде. А также забросил за шиворот вратарю мяч уже в Москве.

С начала ноября Ломакин за молодежную команду "Локомотива" не играл — залечивал перелом плюсневой кости. Последний раз мама видела Алексея 30 ноября. Он уехал на процедуры в диагностический центр футбольного клуба. И якобы заночевал там. После на связь уже не выходил. Одноклубники говорят, что Ломакин проводил время в компании друга, некоего Ивана Круковского.

"Он поехал с другом. И тот потерял его, друг потерял его. И все", — говорят знакомые Алексея Ломакина.

"1 декабря он позвонил два раза. Я был за рулем, не смог ответить. Потом я ему перезвонил. И он уже не ответил", — рассказывает друг молодого футболиста.

По предварительной информации, со слов все того же Круковского, они с Алексеем много выпили. Где точно, он не помнит. Сумку Ломакин забыл в такси, а вместе с ней и мобильный телефон, сообщила мать погибшего.

Она же в обращении в МВД. Якобы указала, что сын также употреблял сильнодействующий медицинский препарат. Если судить по кадрам видеонаблюдения, действительно заметно, что Алексей двигается медленно и неуверенно. Некоторые знакомые Ломакина в разговоре подтвердили, что их товарищ уже давно употреблял алкоголь.

"Может, мне кажется, в отпуске позволить себе выпить. Хочется молодому поколению эйфории какой-то, свободы, отключиться как-то от себя", — считает друг Ломакина Руслан Ривкин.

Все расставит по местам следствие. Проверка, возможно, ждет и сам клуб на предмет того, как тренеры следят за дисциплиной своих подопечных. Алкогольные вечеринки в среде футболистов — явление нередкое. Но мало кто ожидал, что начинаются они в столь раннем возрасте: лишь два месяца назад Алексею Ломакину исполнилось 18 лет.