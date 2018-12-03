Ушел большой русский писатель: не стало Андрея Битова

В Москве на 82-м году жизни умер известный российский писатель Андрей Битов. Автор знаменитого "Пушкинского дома" и один из основателей легендарного альманаха "Метрополь", открывшего дорогу к читателям тем авторам, что не имели шансов напечататься при советской власти. Сами читатели, как, впрочем, и коллеги по писательскому цеху, всегда признавали высочайший интеллектуальный уровень текстов Битова.

"Я писал всегда, я был экстремалом, я не был ни антисоветчиком, ни коммунистом, не большевиком, я просто был экстремальным человеком, я хотел писать так, как я хочу", — признавался писатель.

Его рассказ, написанный в 20 лет, обругала Ахматова. Тогда, в 1963-м Битова еще публиковали. На Западе его потом назовут "основателем русского постмодернизма" за роман "Пушкинский дом". А в Союзе книгу запретят. Самиздатовские рукописи будут вывозить в чемоданах в двойным дном, чтобы напечатать на родине только в Перестройку.

"Это очень большая потеря для российской литературы, потому что Андрей Битов в ней присутствует долго, плодотворно, замечательно. Один из немногих оставшихся больших писателей", — рассказал Игорь Волгин, писатель и литературовед.

Рожденный в 1937-м на Петроградской стороне, переживший блокадную зиму 1942-го Битов из тех писателей, что классиков застали и сами классиками стали. Свой питерский дом, себя и друзей — он опишет в своих рассказах и окажется, что написал о поколении.

Он и альпинист, и в стройбате служил, и на буровой поработал. Когда в Ленинграде стало тесно — отправился в Москву учиться на сценариста. По его сценарию Эфрос снимет фильм "В четверг и больше никогда". А Сергей Соловьев по-приятельски позовет его на роль пианиста в фильме "Чужая белая и рябой".

В кругу друзей Битова — Резо Габриадзе, Михаил Жванецкий. Он был среди составителей альманаха "Метрополь", где публиковались тексты Ахмадуллиной, Вознесенского, Рейна, Алешковского, не допущенные к официальной печати. Последний роман писателя — "Преподаватель симметрии" — увидел свет в 2008 году. И это своеобразный итог творчества — целый цикл новелл, создававшихся на протяжении 40 лет.