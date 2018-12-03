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3 декабря 201820:55

Испанское издание опубликовало итоги голосования за "Золотой мяч"

https://twitter.com/ChampionsLeague

Испанского издания As на своем сайте опубликовало итоги голосования за приз лучшему игроку мира 2018 года по версии журнала France Football "Золотой мяч". По информации СМИ, победителем станет полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич.

Как отмечается, второе место займет португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, третьим станет французский форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн. Ранее это же издание сообщало о том, что эта же тройка определит победителя.

Отметим, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не попадет в тройку претендентов на приз впервые с 2006 года, когда награду получил итальянский защитник Фабио Каннаваро.

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