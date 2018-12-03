3 декабря 201821:46
"Арсенал" в Туле победил лидера чемпионата "Зенит"
Тульский футбольный клуб "Арсенал" одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом" в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
В составе победителей дубль оформил Эванс Кангва (6-я и 75-я минуты), еще по мячу забили Резиуан Мирзов (38-я) и Зелимхан Бакаев (77-я). У проигравших отличились Далер Кузяев (21) и Эрнани (57).
"Зенит" потерпел четвертое поражение в чемпионате России и с 34 очками остается лидером турнира. При этом отрыв от идущего вторым "Краснодара" сократился до двух баллов. "Арсенал" с 20 очками занимает 10-ю строчку.
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