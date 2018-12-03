ЦСКА обыграл "Сочи" и одержал 16-ю победу подряд в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Московский ЦСКА на чужом льду одержал победу над "Сочи". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Сергей Толчинский (оба гола на 5-й минуте), еще одну шайбу забросил Иван Телегин (58). У проигравших отличился Степан Старков (58-я).

Армейцы одержали 16-ю подряд победу в чемпионате и продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 62 очками. "Сочи" с 35 баллами занимает шестое место.