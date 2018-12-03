Установлены личности убийц советницы мэра Херсона

Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он подчеркнул, что уже объявлено о подозрении помощнику одного из народных депутатов и в ближайшее время правоохранительные органы огласят имена подозреваемых.

Луценко подчеркнул, что следствие разрабатывает несколько десятков версий убийства, приоритетной из которой является активность Гандзюк "против одной из крупных коррупционных схем местной власти".

Утром 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил 33-летнюю Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома, из которого она вышла, чтобы идти на работу. 4 ноября 2018 года она скончалась от ожогов в больнице в Киеве.

По делу о покушении на Гандзюк были арестованы Игорь Павловский, Сергей Торбин, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Никита Грабчук. Последний, по данным следствия, и облил активистку серной кислотой.

Игоря Павловского, бывшего помощника депутата от крупнейшей фракции Верховной рады "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука подозревают в передаче денег Торбину.