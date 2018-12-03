Рогозин назвал дату старта к МКС экипажа аварийного "Союза"

Названа дата нового старта космонавта Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга. На МКС они не смогли попасть 11 октября из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ". Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что между Российским космическим агентством и НАСА достигнуто соглашение о времени их нового старта.

Экипаж "Сою МС-10", который спасся при аварии носителя благодаря системе аварийной эвакуации, полетит в космос 1 марта 2019 года. Компанию Овчинину и Хейгу составит американская астронавтка Кристина Кох, сообщает ТАСС.

Российские и американские специалисты проанализировали причины аварии и сделали одинаковые выводы. Первая за 35 лет авария пилотируемого запуска произошел в результате удара одного из боковых блоков первой ступени о вторую при разделении ступеней. У блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре датчика.

После четырех тестовых полетов "Союзов" была подтверждена высокая надежность как ракет "Союз", так и пилотируемого корабля "Союз МС", отметил Рогозин.

3 декабря состоялся первый пилотируемый пуск корабля "Союз" после аварии. Ракета "Союз" с разгонным блоком "Фрегат" и кораблем "Союз МС-11" взлетела с Гагаринского старта космодрома Байконур. Корабль прилетел к МКС по короткой траектории за 6 часов. Стыковка прошла в автоматическом режиме. На МКС на "Союзе" прибыли Олег Кононенко, американка Энн Маккдейн и канадец Давид Сен-Жак. Старт этого экипажа был перенесен на две недели раньше запланированного срока. В их задачу входит и поиск разгадки еще одной тайны: узнать, кто повредил бытовой отсек российского корабля "Союз МС-09".