КХЛ. "Спартак" в серии буллитов победил рижское "Динамо"

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Московский "Спартак" в домашнем матче одержал победу над рижским "Динамо". Встреча прошла в подмосковных "Мытищах" и завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Калинин (20-я минута) и Артем Федоров (54-я). У гостей отличились Брэндон Макмиллан (49-я) и Кевин Кларк (55-я). Решающий буллит на счету Робина Ганзла.

"Спартак" с 40 очками занимает пятое место в Западной конференции. Рижане потерпели четвертое поражение подряд и с 31 баллом идут восьмыми.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Ак Барс" (Казань) — "Северсталь" (Череповец) — 4:2; "Локомотив" (Ярославль) — "Куньлунь" (Пекин) — 2:1 Б; "Авангард" (Омск) — "Салават Юлаев" (Уфа) — 1:0; "Динамо" (Москва) — "Амур" (Хабаровск) — 3:2 ОТ.