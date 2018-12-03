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Умер Андрей Битов 1 час назад
Научный руководитель Пушкинского Дома об Андрее Битове и его сочинениях
Творчество писателя Андрея Битова любимо несколькими поколениями, многие представители молодежи считают его "абсолютным современником. Об этом заявил научный руководитель Института русской литературы (Пушкинский Дом) Всеволод Багно.
Андрей Битов умер в московской больнице. Как сообщается, причиной стали проблемы с сердцем. Писателю был 81 год. Всемирную известность Битову принёс роман "Пушкинский дом", который считается одним из первых русскоязычных произведений постмодернизма. Всего же в библиографии писателя около 30 сочинений: и проза, и стихи. По его сценариям сняты несколько фильмов.
Именно Битову принадлежала идея установить памятник Чижику-Пыжику в Петербурге на Фонтанке. У Андрея Битова было много литературных наград и премий. Коллеги-писатели называют его уход невосполнимой потерей.
"Его любили в моем поколении, до меня, после меня. Это, наверное, доказательство того, что будет в будущем — его любили молодые ребята, <...> больше, чем кого бы то ни было из его поколения. А это значит — на века, скорее всего", — сказал Багно в беседе с ТАСС.
По мнению Багно, сочинения Битова не привязаны к определенному периоду. "Никакой "прописки" в его эпохе у Битова не было, и я думаю, что это главный ответ, который может быть", — сказал он.
Андрей Битов родился в 1937 году в Ленинграде. Начал писать в 1956-м. В 1978-м опубликовал роман "Пушкинский дом". Книга вышла в США и принесла автору мировое признание. Также выпустил трилогию "Оглашенные", роман "Улетающий Монахов", сборники стихов "Дерево", "В четверг после дождя" и другие книги.
Кроме того, Битов написал сценарии к фильмам "Закрытие сезона", "В четверг и больше никогда", "Три дня и два года" и другим картинам. В 79-м году писатель стал одним из создателей бесцензурного альманаха "Метрополь".
Битов считается одним из основателей постмодернизма в русской литературе. Писатель получил "Знак почета", Государственную премию России, французский орден "За заслуги в искусстве и литературе" и другие награды.
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