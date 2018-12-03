Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд YouTube

Авторы экономического журнала Forbes опубликовали список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Первое место занял 7-летний американец Райан с каналом Ryan ToysReview, заработавший за год около 22 миллионов долларов.

Юный Райан снимает видеорецензии на игрушки, ему помогают в этом мама, папа и сестры-близняшки. У школьника 17,3 миллиона подписчиков.

На второй позиции в рейтинге Forbes находится Джейк Пол. Он заработал на собственном канале Jake Paul, который читают 17,5 миллиона человек, 21,5 миллиона долларов.

Джейк брат другого популярного блогера, Логана Пола, который находится на 10-й позиции с 14,5 миллионами долларов.

Замыкают тройку лидеров авторы канала Dude Perfect, который делают пять человек, снимая различные трюки и эксперименты. Их читают 36 миллионов человек, а заработали мужчины около 20 миллионов долларов.

Также в пятерку самых успешных YouTube-блогеров по версии Forbes вошли британский геймер Дэниел Миддлтон (20 миллионов подписчиков, 18,5 миллиона долларов) и швед Феликс Чельберг (PewDiePie), 72,5 миллиона подписчиков, 15,5 миллиона долларов.