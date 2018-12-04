Патрушев отчитался перед президентом о хорошем урожае

В России в этом году собрали 110 миллионов тонн зерна. Такого большого урожая не было последние пять лет. Весьма внушительным оказался и экспорт аграрной продукции. Об этом Владимиру Путину рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. А еще о ценах на хлеб, молоко и сахар.

Когда отшумело желтое пшеничное море с комбайнами-кораблями, а озимые скрылись под первым снегом, самое время подводить итоги сельскохозяйственного года. Осень — главное для агрария время года — закончилась. Министр Патрушев к президенту Путину с хорошим урожаем.

- Добрый день. Дмитрий Николаевич. Каковы результаты работы отрасли по году? Знаю, что в последнее время темпы были несколько скорректированы. Как и чем вы это объясняете, как оцениваете? И каковы перспективы и планы?

- В прошлом году рост сельскохозяйственной отрасли составил 2,5 процента. Это было обусловлено рядом факторов, в том числе достаточно большой урожай. В этом году, я думаю, что мы сможем показать тоже в динамике рост сельскохозяйственного производства. Нам удалось собрать хороший урожай. Это 110 миллионов тонн в чистом весе, это на 11 процентов больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет, — сообщает Патрушев.

Уже собрали свеклу — больше сорока одного миллиона тонн, картошки накопали на почти 7 миллионов тонн. Овощи, фрукты, ягоды — не урожай, а просто праздник. Отрасль развивается стремительно. И если румяными ставропольскими яблоками уже никого не удивишь, то клубничные поля в Магадане — это точно что-то новое. Про импортозамещение теперь никто и не вспоминает. Это кажется таким обычным делом: Россия — сельскохозяйственная держава — кормит себя сама. На прилавках — все отечественное.

- Полученный нами урожай, он позволит обеспечить внутреннюю потребность Российской Федерации в продовольствии и направить запланированные нами объемы на экспорт. По нашим оценкам, экспортный потенциал по зерновым культурам составит 39 миллионов тонн, из которых 34 миллиона — это будет пшеница. Назову еще одну цифру: общий объем экспорта сельхозпродукции, по итогам этого года составит порядка 26 миллиардов долларов, — продолжает Патрушев.

- Очень хорошо, — резюмирует Путин.

Эти цифры превосходят прогнозы Минсельхоза. Но и 26 милдиардов долларов — вовсе не предел. Согласно майским президентским указам, к 2024 году экспорт продукции агропромышленного комплекса должен вырасти до 45 миллиардов долларов. Для этого Дмитрий Патрушев предлагает Владимиру Путину повысить эффективность господдержки отрасли.

Помощь должна быть индивидуальной, для конкретных производителей. В этом году в субъекты уже направлен 121 миллиард рублей. 80 процентов средств распределены. До конца года до адресатов дойдут все сто процентов.