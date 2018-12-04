Украина и Россия: у кого вид на жительство лучше

Госдума готовит законопроекты, которые упростят процедуру получения российского гражданства украинцами. Это предложил сделать Владимир Путин. Комментируя решение Киева ограничить въезд россиян на Украину, президент сказал, что никакого зеркального ответа не будет. Наоборот, и посещать Россию, и получать российский паспорт украинцам станет проще.

Москва ответила Киеву несимметрично, но продуманно и по-добрососедски. Президент России не стал вводить каких-либо ограничений для украинских граждан в ответ на действия Киева. Напротив, пообещал упростить для них получение российских паспортов.

"Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем, — подчеркнул Владимир Путин. — Более того, мы пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет".

В Госдуме уже заявили, что готовят ряд послаблений для граждан Украины; соответствующий закон уже принят в первом чтении. Есть и другие инициативы: например, вообще убрать из закона требование об отказе от украинского гражданства.

Среди прочих предложений — отмена сдачи экзамена по русскому языку для лиц, которые были рождены в СССР. Зачем сдавать русский тем, кто знает его не хуже россиян, да еще и платить за это приличные суммы?

Изменения могут коснуться и получения российского гражданства детьми из смешанных браков. По задумке парламентариев, такие дети смогут иметь приоритет при получении российского гражданства, если один из родителей является гражданином России.

По оценкам опрошенных нами экспертов, в случае упрощения процедуры получения гражданства поменять украинский паспорт на российский захотят от миллиона до нескольких миллионов человек. Большей частью они уже живут в России, имеют патент на работу, право на временное проживание или вид на жительство. Впрочем, по оценке тех же экспертов, получить российское гражданство захотят и жители юго-восточных регионов Украины, и даже центральной или западной части страны — те, кто во многом себя ассоциируют с Россией.

"По статистике, 63 процента, — а это люди от 23 до 40 лет, — не видят перспективы на Украине для себя и для своих детей", — считает Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Масштабы трудовой миграции достигли угрожающего уровня — это признают и на Украине. По разным оценкам, число тех, кто работает в других странах, достигает четырех миллионов человек. Это фактически каждый десятый.

В России сейчас живет три миллиона мигрантов из Украины. За прошлый год российское гражданство получили более 80 тысяч из них. Инициатива президента по упрощению процедуры получения российского паспорта дает шанс увеличить эту цифру в разы.