Дмитрий Песков о Владимире Путине: как и сколько работает президент

График президента РФ Владимира Путина немного сдвинут по времени, наибольшая активность у него начинается в шесть-восемь часов вечера. Об этом рассказал на встрече со студентами МГИМО пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как правило, такой график во всех министерствах, ведомствах, Белом доме. Как правило, меньше десяти часов рабочий день никто не работает. Это 12-13 часов, все на работе. Тем более президент любит сдвинутый рабочий график. Самая большая активность начинается в шесть-восемь часов вечера", — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента (а занимает этот пост он более десяти лет) признался, что счастлив работать на нынешней должности, так как каждый день является свидетелем того, как делается российская и мировая история, передает РИА Новости.

Что касается экспертной подготовки президента, то, по словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин может дать фору кому угодно. "Говоря простым языком, он утаптывает собеседника, если начинаешь с ним спорить, моментально. Но делает это абсолютно аргументированно", — сказал Песков.

Несколько дней назад, когда в Аргентине проходила встреча стран "большой двадцатки", глава МИД Сергей Лавров рассказал, что президент буквально "на пальцах" показал канцлеру Германии Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону позицию Москвы по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе. Дмитрий Песков тогда сообщил, что Владимир Путин нарисовал для западных партнеров схему движения украинских кораблей.