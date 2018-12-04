Джеффри: не США, а Россия играет в "опасную игру" в районе Евфрата в Сирии

Cпецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Соединенные Штаты не играют в "опасную игру" в районе реки Евфрат в Сирии, а стремятся при поддержке своих партнеров и союзников разгромить там террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

При этом Джеффри обвинил в "опасных играх" Россию. Такое заявление сделал спецпредставитель в ответ на просьбу прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу ситуации в регионе, передает ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что на восточном берегу Евфрата в Сирии происходят неприемлемые вещи, а действия США нарушают территориальную целостность страны.