В Москве подводят итоги Года добровольца в России

В Москве открылся масштабный форум, на котором подводят итоги Года добровольца в России. За 2018 год число волонтеров в нашей стране увеличилось в разы и теперь составляет почти полмиллиона человек. Среди них, например, те, кто активно помогал в организации и проведении чемпионата мира по футболу. Кстати, российским опытом заинтересовались многие иностранные коллеги.

На площадке международного форума представлена вся палитра российского и международного добровольчества. О том, как разыскивать потерявшихся детей, объясняют волонтеры-поисковики; пожарные добровольцы призывают вступать в свои ряды для помощи в тушении огня в лесу. Рядом стоит очередь из желающих проявить заботу об одиноких стариках.

Главная цель форума — обменяться опытом и вдохновением. 15 тысяч участников; здесь волонтеры разных интересов и возрастов. Самому юному участнику девять лет, самому взрослому — 79.

Москва сейчас мировая столица волонтерства. Форум проводится в пятый раз и впервые в международном статусе. Кроме россиян, на мероприятие приехали пять тысяч иностранных участников из 120 стран мира.

"Этот форум очень важен для волонтеров. Он объединяет единомышленников со всего мира. Мы можем посмотреть на работу российских коллег и обменяться полезными знаниями", — говорит иностранная гостья.

"Это лучший форум, на котором я бывал. Здорово находиться здесь и видеть коллег, которые приехали как из небольших, так и из крупных государств, — уверен другой заграничный участник. — Я представляю благотворительную организацию, которая занимается переработкой одноразовой посуды. На вырученные деньги покупаем медикаменты для детей".

Мастер-классы, дискуссии, встречи одновременно проходят на восьми площадках; 75 различных мероприятий, 262 спикера. Руководители благотворительных фондов, волонтерских движений, бизнесмены, артисты и представители власти обсуждают вопросы развития добровольчества и подводят итоги уходящего года волонтера.

"Семь миллионов человек в 2017 году сказали, что принимали участие в добровольческих акциях, — говорит Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ. – Вот сейчас даже год не закончился, уже более 14 миллионов человек – больше в два с лишним раза. Сейчас мы говорили о том, что количество запросов только в Яндексе – это запросы такого рода: как поучаствовать в волонтерских акциях, как я могу помочь другим людям".

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что Годом волонтёра поддержка добровольцев не ограничится. В ближайшие шесть лет на такие социальные проекты будет выделено более семи миллиардов рублей.

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время своего выступления отметил: Россия заинтересована, чтобы российские волонтеры максимально широко были представлены на международной арене. Для этого делаются конкретные шаги.

"В июле 2018 года наше министерство и программа добровольцев ООН подписали соглашение о реализации совместного проекта в области добровольчества. Меморандум предполагает финансирование участия около 20 волонтеров из России в деятельности различных организаций и систем ООН по таким направлениям, как мирное урегулирование споров, создание партнерств в социальных областях, защита окружающей среды и многое другое. Россияне, которые прошли отбор, чтобы работать по этим стипендиям, командированы в страны СНГ, Африки, Азии и Ближнего Востока на один год", — заявил Сергей Лавров, глава российского министерства иностранных дел.

Почти 200 тысяч российских школьников являются волонтерами. Об этом заявила на форуме министр посвящениях Ольга Васильева. Они состоят в более чем шести тысячах организациях, в том числе и в движении добровольцев-медиков. Уже в следующем году медицинские вузы при поступлении будут учитывать этот опыт абитуриентов.

Во вторник работа площадок продолжится; завершится форум в среду. Будут названы имена лучших добровольцев России.