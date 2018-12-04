Мбаппе признан лучшим молодым футболистом 2018 года

В Париже прошла церемония вручения "Золотого мяча" – награды лучшему футболисту 2018 года по версии журнала France Football. Кроме того, стало известно имя лучшего молодого игрока сезона. Им стал нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Данный приз был вручен журналом впервые в истории. В 2018 году 19-летний Мбаппе стал чемпионом Франции, обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги в составе ПСЖ, а также чемпионом мира в составе сборной Франции.

Также во время главной церемонии впервые в истории "Золотой мяч" был вручен лучшей футболистке по итогам года. Первой обладательницей приза стала норвежка Ада Хегерберг, выступающая за французский "Лион".