Хоккей с мячом. "СКА-Нефтяник" выиграл Кубок России

В Сыктывкаре завершился плей-офф Кубка России по хоккею с мячом. В финальном матче хабаровский "СКА-Нефтяник" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:1.

В составе победителей мячи забили Денис Лапшин (13-я минута), Артем Бондаренко (20-я) и Алан Джусоев (65-я). У проигравших отличился Евгений Филиппов (16-я).

Для хабаровского клуба эта победа в Кубке России стала шестой в истории. В 1988 году команда становилась победителем Кубка СССР. Кроме того, "СКА-Нефтяник" является победителем чемпионата России последних двух сезонов.