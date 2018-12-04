На Сахалине осложнено движение автотранспорта

Центр и юг Сахалина закрыты для движения транспорта из-за гололеда, сообщили в региональном главке МЧС России.

Движение для всех видов машин закрыто на участке дороги Смирных – Стародубское. Связано это с опасными дорожными условиями. Автоинспекция задействовала на этом участке четыре поста. Как только погода улучшится, движение будет открыто. Населению рекомендуют пользоваться железнодорожным транспортом. Как передает ТАСС, длина перекрытой дороги — 352 километра. Путей объезда нет.