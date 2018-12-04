"Легенды сцены" – Любшин и Борисова

Народная артистка СССР Юлия Борисова и народный артист РСФСР Станислав Любшин удостоены премии "Звезда театрала" в единственной номинации, победителей которой определяют не зрители, а эксперты, — "Легенда сцены".

Церемония награждения состоялась в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве, передает ТАСС.

Станислав Любшин вспомнил своих педагогов и режиссеров и отметил замечательную игру Борисовой в фильме "Без вины виноватые". Сама Юлия Константиновна на церемонию приехать не смогла, за нее на сцену поднялись ее дети, внуки и правнуки.

На вечере также были объявлены лауреаты в номинациях "Любимый театр" ("Ленком"), "Лучший режиссер" (Евгений Писарев), выбран лучший спектакль в большой ("Гамлет" в постановке театра им. Ленсовета) и малой ("Поминальная молитва в постановке театра "МОСТ") формах.