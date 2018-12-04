Сергей Семак: все играют с удвоенной энергией против лидера чемпионата

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги против тульского Арсенала.

Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. "Зенит" потерпел четвертое поражение в чемпионате России и с 34 очками остается лидером турнира.

"Все команды играют с удвоенной энергией против лидера чемпионата, — сказал Семак, которого цитирует пресс-служба "сине-бело-голубых". — Хотят себя показать и проявить. Если мы играем ниже своих возможностей, соперники этим пользуются. "Арсенал" воспользовался своими сильными качествами — их футболисты хорошо работают с мячом, обыгрывают один в один. Сыграли, как им нравится и как удобно."