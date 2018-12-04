Экипаж атомной подлодки "Томск" – лучший во всем ВМФ

Экипаж атомной подлодки "Томск" признан лучшим в России по итогам 2018 года. Это единственная лодка, которая получила сразу два приза главкома ВМФ.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, один приз получен за стрельбу в ходе морской части маневров "Восток-2018", когда подлодка нанесла удар крылатыми ракетами "Гранит" по двум дрейфующим судам-мишеням.

Второй приз моряки завоевали в состязании между атомными многоцелевыми подводными лодками за выполнение торпедной атаки.

Всего по итогам 2018 года Тихоокеанский флот получил 14 призов главнокомандующего ВМФ и признан лучшим в Военно-морском флоте.