ДТП под Хабаровском: 8 пострадавших, в том числе двое детей

Пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщила о ДТП, в котором пострадали восемь человек, в том числе двое детей.

На одном из участков дороги Ильинка — Некрасовка столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. От удара грузовая машина перевернулась.

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил при проведении обгона, сообщает "Интерфакс".

Сила удара при столкновении была такой силы, что прибывшим на место спасателям пришлось освобождать пострадавших из покореженных машин с помощью спецсредств.

Все пострадавшие госпитализированы. У них диагностированы переломы и другие серьезные травмы.

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил при проведении обгона.