Гришковец, Архангельский и Быков претендуют на "Большую книгу"

Лауреатов литературной премии "Большая книга" назовут сегодня в Москве. Церемония вручения по традиции пройдет в Доме Пашкова.

В этом году в финал конкурса вышли восемь произведений — семь романов и одна книга эссе. Среди авторов — Дмитрий Быков, Евгений Гришковец, Александр Архангельский. Независимо от того, кто победит, все представленные тексты считаются самыми интересными из русскоязычных книг текущего года, передает "Россия 24".

Национальная литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году. Ежегодно присуждаются три премии: главный приз — 3 миллиона рублей, второй — полтора миллиона рублей, третий — 1 миллион рублей. Победителям также вручают памятные наградные, знаки и дипломы.